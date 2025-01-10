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Плющев — об «Авангарде»: бездарная селекционная работа была проведена в начале сезона

Плющев — об «Авангарде»: бездарная селекционная работа была проведена в начале сезона
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проведении селекционной работы «Авангардом» в начале сезона-2024/2025 КХЛ.

«Здесь сложно что-либо сказать, потому что надо быть внутри. Если результат есть, значит, в этом есть заслуга тренера. Это безусловно так. Вопрос в другом – насколько бездарная была проведена селекционная работа в начале сезона, неграмотно были расставлены тренерские кадры. Сейчас всё пришло к общему знаменателю, ведь не просто так «Авангард» отказался от многих игроков, кого-то вернули, и они сейчас выступают на хорошем уровне.

Это говорит о том, что идеология и политика была бездумная и неграмотная – это и приводило к тем вещам. Да, можно сказать, что без тренера ничего не обходится», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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