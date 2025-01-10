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Крикунов: наш «примитивный» Овечкин скоро побьёт рекорд Гретцки, а чехами и не пахнет

Крикунов: наш «примитивный» Овечкин скоро побьёт рекорд Гретцки, а чехами и не пахнет
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил слова экс-нападающего сборной Чехословакии Вацлава Недоманского, который заявил о примитивности русской нации.

«Если Чехия такая великая нация, а мы примитивные, чего же они тогда так отстали от России в хоккейном плане? Они только один раз были олимпийскими чемпионами. Недоманский сбежал в Канаду, он перебежчик, а сейчас вдруг патриотом стал.

Наш «примитивный» Овечкин скоро побьёт рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет. У Чехии не будет такого великого хоккеиста, как Овечкин. У чехов начались серьёзные обострения – сначала Гашек, теперь Недоманский. От бессилия кусают русских, победить же нас не могут», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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