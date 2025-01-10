Плющев — о «Барысе»: команда не должна быть просто участником лиги

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что уровень хоккея в Казахстане должен быть выше.

«Я работал в Казахстане, там хоккей любят, достаточно много мастеров, которые сейчас работают в России, а до этого были в сборной СССР и ярко выступали. В некотором роде их хоккей должен стать более конкурентоспособным. Наверное, там сейчас нет тех людей, которые некоторые вещи могли бы оценить и организовать, чтобы команда была не просто участником нашей лиги», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр. В следующей игре клуб из столицы Казахстана встретится с «Ак Барсом» 11 января.