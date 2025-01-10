«Отвратительная игра защитников в обороне». Артюхин — о 0:5 СКА от «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о разгромном поражении СКА от «Спартака» (0:5) в Санкт-Петербурге.

«Единственное, что приходит в голову по игре со «Спартаком», – отвратительная игра защитников в обороне, и нападающие не помогли. СКА здорово усилился защитниками, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне», — приводит слова Артюхина сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Армейский клуб находится на пятом месте в таблице Запада.