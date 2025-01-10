«Отвратительная игра защитников в обороне». Артюхин — о 0:5 СКА от «Спартака»
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о разгромном поражении СКА от «Спартака» (0:5) в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Ефремов, Пашин) – 19:27 (5x5) 0:2 Галимов (Пашин) – 24:28 (5x5) 0:3 Морозов (Ружичка, Порядин) – 29:08 (5x5) 0:4 Галимов (Пашин) – 32:21 (5x5) 0:5 Голдобин (Локтионов) – 33:53 (5x5)
«Единственное, что приходит в голову по игре со «Спартаком», – отвратительная игра защитников в обороне, и нападающие не помогли. СКА здорово усилился защитниками, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне», — приводит слова Артюхина сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что главный тренер СКА Роман Ротенберг потерпел крупнейшее в карьере поражение в рамках регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги. Армейский клуб находится на пятом месте в таблице Запада.
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