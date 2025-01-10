«Будут бороться. В том числе за будущие контракты». Плющев — о шансах «Амура» на плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы хабаровского «Амура» попасть в плей-офф в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Команда не доигрывает сезон, она будет бороться: и за место под солнцем, и за будущие контракты. Я не знаю причины увольнения тренера, он выводил их два раза в плей-офф. Но так легко и просто расстаться… И самое интересное, что не смогли найти другую кандидатуру», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 44 встречи, в которых записал на свой счёт 23 очка. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.