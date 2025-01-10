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Стаал оформил хет-трик «Торонто» и вошёл в историю НХЛ вместе с Яромиром Ягром

Стаал оформил хет-трик «Торонто» и вошёл в историю НХЛ вместе с Яромиром Ягром
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36-летний Джордан Стаал, игрок «Каролины Харрикейнз», стал вторым в НХЛ после Яромира Ягра, делавшим хет-трики до 19 лет и после 36 лет. В составе «Каролины» он стал третьим хоккеистом, кто оформил хет-трик в таком возрасте.

Самые возрастные хет-трики «Каролины» принадлежат Роду Бриндамору, он забил в сезоне-2007/2008 в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». На тот момент ему было 37 лет и 79 дней. А также Рэю Уитни: он оформил хет-трик в матче с «Калгари Флэймз» в сезоне-2008/2009. Ему было 36 лет и 302 дня.

Отметим, что 12 января в матче с «Анахаймом» клуб выведет 12-й номер Эрика Стаала, младшего брата Джордана, завершившего карьеру этим летом.

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