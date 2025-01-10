Подколзин рассказал о любимом способе восстановления после тренировок и матчей

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, как привык восстанавливаться по ходу сезона.

«До 21 года я вообще не парился по этому поводу. Даже в первый год в НХЛ я ничего не делал. Потом стал пробовать массажи. У нас был центр реабилитации в Ванкувере, я начал в него ходить. Сначала думал, что только «старики» делают массажи и так далее. Сейчас понимаю, как важно это.

Холодные ванны. У нас хорошая баня на арене: и сауна, и хамам. Я любитель бани, хожу каждый день. Есть две холодные купели: одна потеплее, а другая с водой два градуса. Разные мнения есть про баню: кто-то говорит, что нужно провести час в неделю в ней, кто-то перед выходным сидит 15 минут, а потом пять минут в холодной воде, а потом обратно на 15 минут идёт в баню. В «Ванкувере» команда была помоложе, и все больше делали акцент на массажах, иголках. А тут коллектив постарше, возможно, поэтому больше заботятся о своём теле.

Что касается восстановления, то я стараюсь пару раз в неделю делать велосипед. Ещё когда играл в Вышке, мне тренер дал работу на велосипеде – по приложению можно выставлять тренировку. Это такая работа на кондиции. Я после неё чувствую себя лучше. И часто делаю «иголки». А то у меня то пах болит, то спина», — приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».