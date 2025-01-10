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Матвей Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику

Матвей Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику
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Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков подарил клюшку болельщику после матча с «Даллас Старз». Команда из Филадельфии проиграла «Далласу» со счётом 1:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Дамба, Стэнковен) – 01:45     0:2 Хинц (Дадонов, Робертсон) – 09:38     0:3 Джонстон (Бенн, Лундквист) – 28:41     1:3 Фрост (Конечны, Замула) – 46:47     1:4 Хейсканен (Линделль, Робертсон) – 56:47    

Мичков, уезжая со льда, увидел болельщиков и перекинул им свою клюшку через стекло.

Напомним, на счету россиянина на данный момент 40 матчей в составе «Филадельфии». Он забил 12 голов и сделал 17 ассистов, набрав в общей сложности 29 очков.

«Филадельфия» на данный момент находится на 15 месте таблицы Восточной конференции — 39 очков после 42 матчей. Проигрыш «Далласу» был для команды четвёртым подряд.

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