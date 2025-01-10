Матвей Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику

Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков подарил клюшку болельщику после матча с «Даллас Старз». Команда из Филадельфии проиграла «Далласу» со счётом 1:4.

Мичков, уезжая со льда, увидел болельщиков и перекинул им свою клюшку через стекло.

Напомним, на счету россиянина на данный момент 40 матчей в составе «Филадельфии». Он забил 12 голов и сделал 17 ассистов, набрав в общей сложности 29 очков.

«Филадельфия» на данный момент находится на 15 месте таблицы Восточной конференции — 39 очков после 42 матчей. Проигрыш «Далласу» был для команды четвёртым подряд.