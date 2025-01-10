Губерниев отреагировал на слова чешского экс-хоккеиста, назвавшего русских «примитивными»

Российский спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах экс-игрока сборной Чехословакии Вацлава Недоманского

«Зачем обращать внимание на заявление какого-то чеха? Пошел он куда подальше, вот и всё», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, чешский чемпион мира по хоккею Вацлав Недоманский ранее заявил, что россияне — «примитивная нация», а из достоинств в стране только писатели и композиторы. Он также упомянул, что в России нет ценности человеческой жизни из-за губительного влияния режима еще со времен СССР.

На данный момент Недоманскому 80 лет. Он в 1974 году вместе с Рихардом Фардой совершил побег в Канаду, они стали первыми хоккеистами убежавшими из соцлагеря на Запад. Недоманский в итоге отыграл шесть сезонов в НХЛ. Играл он под 68-м номером в память о Пражской весне.