Пропустивший два месяца Антон Слепышев тренируется в общей группе московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев принял участие в тренировке команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которой состоится завтра, 11 января. 30-летний форвард бело-голубых провёл занятие в общей группе.

Напомним, 4 октября 2024 года пресс-служба столичного клуба объявила о приостановке контракта с хоккеистом по семейным обстоятельствам. В конце декабря Слепышев возобновил контракт с «Динамо», после чего занимался по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Слепышев, играющий под девятым номером, провёл девять матчей в составе московского «Динамо». Ему удалось забросить одну шайбу и сделать две голевые передачи. В среднем за игру он проводил 12 минут на льду.