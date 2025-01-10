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Пропустивший два месяца Антон Слепышев тренируется в общей группе московского «Динамо»

Пропустивший два месяца Антон Слепышев тренируется в общей группе московского «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев принял участие в тренировке команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которой состоится завтра, 11 января. 30-летний форвард бело-голубых провёл занятие в общей группе.

Напомним, 4 октября 2024 года пресс-служба столичного клуба объявила о приостановке контракта с хоккеистом по семейным обстоятельствам. В конце декабря Слепышев возобновил контракт с «Динамо», после чего занимался по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Слепышев, играющий под девятым номером, провёл девять матчей в составе московского «Динамо». Ему удалось забросить одну шайбу и сделать две голевые передачи. В среднем за игру он проводил 12 минут на льду.

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