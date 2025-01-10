«Вашингтон» отправил Ивана Мирошниченко в АХЛ, в основу вызвали другого игрока

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко переведен в состав «Херши Бэрс» — фарм‑клуба «Кэпиталз» в АХЛ.

Вместо 20‑летнего россиянина в основу столичного клуба вызвали 26‑летнего нападающий Итэна Франка, который может дебютировать в НХЛ в ближайшем матче с «Монреаль Канадиенс». Он состоится 10 января.

Отметим, что Мирошниченко провёл в основе клуба в текущем сезоне 18 матчей и набрал четыре очка. Ему удалось забить гол и сделать три результативные передачи. Фрэнк, в свою очередь, является вторым снайпером в лиге. В «Херши» он лучший по этому показателю.

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022.