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«Вашингтон» — «Монреаль»: текстовая онлайн-трансляция матча 11 января 2025 года

«Вашингтон» — «Монреаль»: текстовая онлайн-трансляция матча 11 января 2025 года
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11 января состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра пройдёт на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи команд «Вашингтон» и «Монреаль».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент столичный клуб находится на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У команды 58 очков после 41 игры. В общей турнирной таблице «Вашингтон» опережает только «Вегас Голден Найтс».

«Монреаль» на 11-м месте в турнирной таблице Востока и не попадает в зону плей-офф. Команда набрала 41 очко после 40 матчей.

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