«Вашингтон» — «Монреаль»: текстовая онлайн-трансляция матча 11 января 2025 года

11 января состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра пройдёт на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи команд «Вашингтон» и «Монреаль».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент столичный клуб находится на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У команды 58 очков после 41 игры. В общей турнирной таблице «Вашингтон» опережает только «Вегас Голден Найтс».

«Монреаль» на 11-м месте в турнирной таблице Востока и не попадает в зону плей-офф. Команда набрала 41 очко после 40 матчей.