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Марченко делит второе место в сезоне НХЛ по показателю полезности с Драйзайтлем и Протасом

Марченко делит второе место в сезоне НХЛ по показателю полезности с Драйзайтлем и Протасом
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Российский хоккеист Кирилл Марченко, игрок «Коламбус Блю Джекетс», делит второе место в НХЛ в сезоне-2024/2025 по показателю полезности с Леоном Драйзайтлем и Алексеем Протасом.

Показатель полезности россиянина в текущем сезоне равен «+24», то же самое у Алексея Протаса из «Вашингтон Кэпиталз» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Лидирует нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел с «+25».

Напомним, Марченко в текущем сезоне успел набрать 46 очков в 41 матче. Он забил 18 голов и сделал 28 результативных передач. В среднем за игру россиянин проводит около 19 минут чистого времени на льду. В НХЛ 24-летний Кирилл дебютировал в сезоне-2022/2023.

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