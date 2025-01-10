США ввели санкции против президента «Ак Барса»

Соединённые штаты Америки (США) ввели санкции против президента хоккейного клуба «Ак Барс» Наиля Маганова. Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Маганов занимает должность президента «Ак Барса» с мая 2016 года. В сентябре прошлого года он был переизбран в Совет директоров КХЛ.

Отметим, что в сегодняшний пакет санкций вошли сразу несколько представителей российской нефтяной отрасли. Это в первую очередь компании «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть». Также в списке оказались глава «Газпром Нефти» и президент РФС Александр Дюков, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев и другие.