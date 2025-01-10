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США ввели санкции против президента «Ак Барса»

США ввели санкции против президента «Ак Барса»
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Соединённые штаты Америки (США) ввели санкции против президента хоккейного клуба «Ак Барс» Наиля Маганова. Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Маганов занимает должность президента «Ак Барса» с мая 2016 года. В сентябре прошлого года он был переизбран в Совет директоров КХЛ.

Отметим, что в сегодняшний пакет санкций вошли сразу несколько представителей российской нефтяной отрасли. Это в первую очередь компании «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть». Также в списке оказались глава «Газпром Нефти» и президент РФС Александр Дюков, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, президент «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев и другие.

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