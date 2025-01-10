На сайте НХЛ запустили счётчик с количеством оставшихся голов Овечкина до рекорда Гретцки

На официальном сайте НХЛ появился баннер на главной странице, который сообщает посетителям, сколько шайб осталось забросить Александру Овечкину до рекорда легенды НХЛ Уэйна Гретцки по голам в лиге.
Если нажать на него, то откроется раздел, целиком посвящённый Овечкину и его погоне.
Фото: Сайт НХЛ
Фото: Сайт НХЛ
Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 22 шайбы. Рекорд Гретцки составил 894 гола.
В текущем сезоне Овечкин впечатлил результативностью с самого начала регулярного чемпионата. К концу 2024 года ему удалось забить 19 голов, если учитывать травму (перелом малоберцовой кости), из-за которой суперфорвард выбыл на 16 матчей.
В прошедшем сезоне-2023/2024 до конца 2023-го россиянин забил семь голов.