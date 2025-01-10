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На сайте НХЛ запустили счётчик с количеством оставшихся голов Овечкина до рекорда Гретцки

На сайте НХЛ запустили счётчик с количеством оставшихся голов Овечкина до рекорда Гретцки
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На официальном сайте НХЛ появился баннер на главной странице, который сообщает посетителям, сколько шайб осталось забросить Александру Овечкину до рекорда легенды НХЛ Уэйна Гретцки по голам в лиге.

Если нажать на него, то откроется раздел, целиком посвящённый Овечкину и его погоне.

Фото: Сайт НХЛ

Фото: Сайт НХЛ

Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 22 шайбы. Рекорд Гретцки составил 894 гола.

В текущем сезоне Овечкин впечатлил результативностью с самого начала регулярного чемпионата. К концу 2024 года ему удалось забить 19 голов, если учитывать травму (перелом малоберцовой кости), из-за которой суперфорвард выбыл на 16 матчей.

В прошедшем сезоне-2023/2024 до конца 2023-го россиянин забил семь голов.

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