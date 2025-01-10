Пять очков Хмелевски и Уилсона помогли «Салавату» уверенно обыграть «Нефтехимик»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 7:4 (3:2, 3:1, 1:1).

В составе «Нефтехимика» забили Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин, Никита Хоружев. За «Салават Юлаев» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Александр Хмелевски, Джош Ливо, оформившие дубли, Деннис Ян.

Отметим, что счёт во встрече удалось открыть именно «Нефтехимику», эта же команда нарастила преимущество до 2:0. К концу первого периода уфимцы не только сравняли, но и вышли вперёд. Две ответные шайбы нижнекамцев помогли сократить разницу в счёте, но не позволили одержать победу.