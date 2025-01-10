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Нефтехимик — Салават Юлаев, результат матча 10 января 2025, счет 4:7, КХЛ 2024-2025

Пять очков Хмелевски и Уилсона помогли «Салавату» уверенно обыграть «Нефтехимик»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 7:4 (3:2, 3:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 7
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Точилкин (Хоружев, Лещенко) – 07:05 (5x4)     2:0 Барбер (Белозёров) – 08:24 (5x5)     2:1 Уилсон (Ливо, Хафизуллин) – 10:37 (5x5)     2:2 Уилсон (Ливо, Василевский) – 17:38 (5x5)     2:3 Хмелевски (Науменков) – 17:56 (5x5)     3:3 Капустин (Сериков) – 22:26 (5x5)     3:4 Ливо (Тодд) – 28:11 (5x5)     3:5 Ян (Хмелевски, Науменков) – 28:51 (5x5)     3:6 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 34:21 (5x4)     4:6 Хоружев (Сериков, Белозёров) – 53:04 (5x5)     4:7 Ливо (Ефремов) – 58:58 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» забили Герман Точилкин, Райли Барбер, Кирилл Капустин, Никита Хоружев. За «Салават Юлаев» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Александр Хмелевски, Джош Ливо, оформившие дубли, Деннис Ян.

Отметим, что счёт во встрече удалось открыть именно «Нефтехимику», эта же команда нарастила преимущество до 2:0. К концу первого периода уфимцы не только сравняли, но и вышли вперёд. Две ответные шайбы нижнекамцев помогли сократить разницу в счёте, но не позволили одержать победу.

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