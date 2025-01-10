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Динамо Минск — Сибирь, результат матча 10 января 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Динамо» Минск вырвало победу у «Сибири» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 15:55 (5x5)     1:1 Бориков (Стась, Хэмилтон) – 26:24 (5x5)     1:2 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 32:47 (5x5)     2:2 Тирни (Мороз) – 35:28 (5x5)     3:2 Пинчук (Улле, Шипачёв) – 60:54 (3x3)    
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