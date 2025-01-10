«Динамо» Минск вырвало победу у «Сибири» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в овертайме.