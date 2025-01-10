«Динамо» Минск вырвало победу у «Сибири» в овертайме
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Лайпсик, Бек) – 15:55 (5x5) 1:1 Бориков (Стась, Хэмилтон) – 26:24 (5x5) 1:2 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 32:47 (5x5) 2:2 Тирни (Мороз) – 35:28 (5x5) 3:2 Пинчук (Улле, Шипачёв) – 60:54 (3x3)
Комментарии
- 10 января 2025
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:12
-
20:26
-
20:06
-
19:36
-
19:01
-
18:28
-
18:03
-
17:23
-
17:08
-
16:35
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
14:38
-
14:25
-
14:05
-
13:47
-
13:30
-
13:12
-
12:52
-
12:37
-
12:21
-
12:04
-
11:45
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:34