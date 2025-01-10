Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куньлунь Ред Стар — ЦСКА, результат матча 10 января 2025, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» всухую обыграл ЦСКА, у москвичей четвёртое поражение подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Фу (Фу) – 11:56 (5x5)     2:0 Фу (Фу, Паутов) – 23:20 (5x5)     3:0 Граовац (Шаров) – 59:04 (en)    

За «Куньлунь» забили Цзян Фу, оформивший дубль, и Тайлер Граовац.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Запада, заработав 57 очков после 43 игр.

Пекинцы в шаге от зоны плей-офф, они отстают от «Торпедо» на четыре очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android