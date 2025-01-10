«Куньлунь» всухую обыграл ЦСКА, у москвичей четвёртое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

За «Куньлунь» забили Цзян Фу, оформивший дубль, и Тайлер Граовац.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Запада, заработав 57 очков после 43 игр.

Пекинцы в шаге от зоны плей-офф, они отстают от «Торпедо» на четыре очка.