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«Спартак» забил дважды за 12 секунд двум разным вратарям «Локомотива». У Исаева — травма

«Спартак» забил дважды за 12 секунд двум разным вратарям «Локомотива». У Исаева — травма
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Хоккеисты «Спартака» дважды за 12 секунд смогли поразить ворота «Локомотива», которые защищали разные вратари. На момент написания новости ярославцы ведут со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5)     2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5)     2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5)     3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5)     4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5)     4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5)     5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5)     5:3 Рубцов – 40:08 (5x4)     5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Голкипер ярославской команды Даниил Исаев получил травму, его сменили сразу после гола Германа Рубцова в его ворота. После выхода на поле Алексея Мельничука уже через 12 секунд его ворота удачно атаковал Андрей Локтионов.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут, Александр Полунин. За «Спартак» забили Герман Рубцов, оформивший дубль, Александр Пашин, Андрей Локтионов.

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