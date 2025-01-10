«Спартак» забил дважды за 12 секунд двум разным вратарям «Локомотива». У Исаева — травма

Хоккеисты «Спартака» дважды за 12 секунд смогли поразить ворота «Локомотива», которые защищали разные вратари. На момент написания новости ярославцы ведут со счётом 5:4.

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Голкипер ярославской команды Даниил Исаев получил травму, его сменили сразу после гола Германа Рубцова в его ворота. После выхода на поле Алексея Мельничука уже через 12 секунд его ворота удачно атаковал Андрей Локтионов.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут, Александр Полунин. За «Спартак» забили Герман Рубцов, оформивший дубль, Александр Пашин, Андрей Локтионов.