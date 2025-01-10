«Спартак» забил дважды за 12 секунд двум разным вратарям «Локомотива». У Исаева — травма
Поделиться
Хоккеисты «Спартака» дважды за 12 секунд смогли поразить ворота «Локомотива», которые защищали разные вратари. На момент написания новости ярославцы ведут со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5) 2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5) 2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5) 3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5) 4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5) 4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5) 5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5) 5:3 Рубцов – 40:08 (5x4) 5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Голкипер ярославской команды Даниил Исаев получил травму, его сменили сразу после гола Германа Рубцова в его ворота. После выхода на поле Алексея Мельничука уже через 12 секунд его ворота удачно атаковал Андрей Локтионов.
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут, Александр Полунин. За «Спартак» забили Герман Рубцов, оформивший дубль, Александр Пашин, Андрей Локтионов.
Комментарии
- 10 января 2025
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:12
-
20:26
-
20:06
-
19:36
-
19:01
-
18:28
-
18:03
-
17:23
-
17:08
-
16:35
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
14:38
-
14:25
-
14:05
-
13:47
-
13:30
-
13:12
-
12:52
-
12:37
-
12:21
-
12:04
-
11:45
-
11:25
-
11:09
-
10:50
-
10:34