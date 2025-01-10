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Локомотив — Спартак, результат матча 10 января 2025, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

Дубль за 12 секунд не помог «Спартаку» одержать победу над «Локомотивом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:4 (4:1, 1:1, 0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5)     2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5)     2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5)     3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5)     4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5)     4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5)     5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5)     5:3 Рубцов – 40:08 (5x4)     5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)    

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут, Александр Полунин. За «Спартак» забили Герман Рубцов, оформивший дубль, Александр Пашин, Андрей Локтионов.

Для ярославского «Локомотива» это третья победа подряд. Московские хоккеисты в прошлом матче разгромили СКА со счётом 5:0.

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