Дубль за 12 секунд не помог «Спартаку» одержать победу над «Локомотивом»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:4 (4:1, 1:1, 0:2).

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Степан Никулин, Никита Черепанов, Даниил Бут, Александр Полунин. За «Спартак» забили Герман Рубцов, оформивший дубль, Александр Пашин, Андрей Локтионов.

Для ярославского «Локомотива» это третья победа подряд. Московские хоккеисты в прошлом матче разгромили СКА со счётом 5:0.