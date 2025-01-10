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«Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд

«Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд
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Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» впервые в истории всухую обыграл ЦСКА со счётом 3:0 и одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Фу (Фу) – 11:56 (5x5)     2:0 Фу (Фу, Паутов) – 23:20 (5x5)     3:0 Граовац (Шаров) – 59:04 (en)    

За «Куньлунь» забили Цзян Фу, оформивший дубль, и Тайлер Граовац. ЦСКА, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд после 11-матчевой серии побед.

Пекинцы в шаге от зоны плей-офф, они отстают от «Торпедо» на четыре очка.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Запада, заработав 57 очков после 43 игр.

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