«Куньлунь Ред Стар» одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд

Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» впервые в истории всухую обыграл ЦСКА со счётом 3:0 и одержал шестую победу подряд, побив клубный рекорд.

За «Куньлунь» забили Цзян Фу, оформивший дубль, и Тайлер Граовац. ЦСКА, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд после 11-матчевой серии побед.

Пекинцы в шаге от зоны плей-офф, они отстают от «Торпедо» на четыре очка.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Запада, заработав 57 очков после 43 игр.