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Тренер «Салавата Юлаева» остался недоволен игрой в обороне после победы в Нижнекамске

Тренер «Салавата Юлаева» остался недоволен игрой в обороне после победы в Нижнекамске
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал уверенную победу над «Нефтехимиком» в результативном матче (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 7
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Точилкин (Хоружев, Лещенко) – 07:05 (5x4)     2:0 Барбер (Белозёров) – 08:24 (5x5)     2:1 Уилсон (Ливо, Хафизуллин) – 10:37 (5x5)     2:2 Уилсон (Ливо, Василевский) – 17:38 (5x5)     2:3 Хмелевски (Науменков) – 17:56 (5x5)     3:3 Капустин (Сериков) – 22:26 (5x5)     3:4 Ливо (Тодд) – 28:11 (5x5)     3:5 Ян (Хмелевски, Науменков) – 28:51 (5x5)     3:6 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 34:21 (5x4)     4:6 Хоружев (Сериков, Белозёров) – 53:04 (5x5)     4:7 Ливо (Ефремов) – 58:58 (5x5)    

«Для нас приятно и важно было прервать неудачную серию с «Нефтехимиком». Всегда тяжело играть в Нижнекамске, команда соперника быстрая, играет агрессивно. Много было давления на ворота, заставили нас ошибаться и забили два гола с наших ошибок. Ребята молодцы, сравняли, повели в счёте. Важные два очка, но когда столько много голов… Эти семь шайб – они не характеризует игру, она была напряжённая. Ребята хорошо исполнили свои моменты, реализовали, надо отдать должное нападающим, но хотелось бы улучшить игру в обороне.

Знали, что соперник много доставляет шайбу на пятак, попросили обратить внимание на это. Молодцы, нашли путь выиграть, но очень много пропускаем, на этом акцент хочу сделать. Самонов молодец, он бился, боролся и эти два очка – во многом и его заслуга. Очень много удалений у нас, когда играем в меньшинстве – отдаём инициативу сопернику. Ребята, которые играют в меньшинстве, получают больше объёма, а лидеры сидят и выпадают из ритма игры», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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