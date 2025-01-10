Тренер «Салавата Юлаева» остался недоволен игрой в обороне после победы в Нижнекамске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал уверенную победу над «Нефтехимиком» в результативном матче (7:4).

«Для нас приятно и важно было прервать неудачную серию с «Нефтехимиком». Всегда тяжело играть в Нижнекамске, команда соперника быстрая, играет агрессивно. Много было давления на ворота, заставили нас ошибаться и забили два гола с наших ошибок. Ребята молодцы, сравняли, повели в счёте. Важные два очка, но когда столько много голов… Эти семь шайб – они не характеризует игру, она была напряжённая. Ребята хорошо исполнили свои моменты, реализовали, надо отдать должное нападающим, но хотелось бы улучшить игру в обороне.

Знали, что соперник много доставляет шайбу на пятак, попросили обратить внимание на это. Молодцы, нашли путь выиграть, но очень много пропускаем, на этом акцент хочу сделать. Самонов молодец, он бился, боролся и эти два очка – во многом и его заслуга. Очень много удалений у нас, когда играем в меньшинстве – отдаём инициативу сопернику. Ребята, которые играют в меньшинстве, получают больше объёма, а лидеры сидят и выпадают из ритма игры», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.