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Тренер «Салавата» — о реакции на крупный проигрыш «Ак Барсу»: было собрание с командой

Тренер «Салавата» — о реакции на крупный проигрыш «Ак Барсу»: было собрание с командой
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что предприняли уфимцы после проигрыша в «зелёном дерби» с «Ак Барсом» (1:5). 10 января «Салават» обыграл «Нефтехимик» (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 7
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Точилкин (Хоружев, Лещенко) – 07:05 (5x4)     2:0 Барбер (Белозёров) – 08:24 (5x5)     2:1 Уилсон (Ливо, Хафизуллин) – 10:37 (5x5)     2:2 Уилсон (Ливо, Василевский) – 17:38 (5x5)     2:3 Хмелевски (Науменков) – 17:56 (5x5)     3:3 Капустин (Сериков) – 22:26 (5x5)     3:4 Ливо (Тодд) – 28:11 (5x5)     3:5 Ян (Хмелевски, Науменков) – 28:51 (5x5)     3:6 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 34:21 (5x4)     4:6 Хоружев (Сериков, Белозёров) – 53:04 (5x5)     4:7 Ливо (Ефремов) – 58:58 (5x5)    

«Игра в Казани не была ужасная, она была поучительная. Ребята были готовы, но есть специфика местной площадки. Мы замедляли игру и передерживали шайбу, за счёт чего соперник и забрал инициативу, этим пользовался. Не было ощущения, что повторится казанский сценарий, я был уверен в команде и парнях. Знал, что просто так ребята не сдадутся, у нас хорошая команда.

Крепкий костяк, и за лидерами тянутся молодые. После того что случилось в Казани, у нас вчера было небольшое собрание с ребятами, как с лидерами, так и с молодыми ребятами поговорили. Донесли, что важно сегодня было сыграть одним коллективом, друг за друга», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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