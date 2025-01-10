Тренер «Салавата» — о реакции на крупный проигрыш «Ак Барсу»: было собрание с командой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что предприняли уфимцы после проигрыша в «зелёном дерби» с «Ак Барсом» (1:5). 10 января «Салават» обыграл «Нефтехимик» (7:4).
«Игра в Казани не была ужасная, она была поучительная. Ребята были готовы, но есть специфика местной площадки. Мы замедляли игру и передерживали шайбу, за счёт чего соперник и забрал инициативу, этим пользовался. Не было ощущения, что повторится казанский сценарий, я был уверен в команде и парнях. Знал, что просто так ребята не сдадутся, у нас хорошая команда.
Крепкий костяк, и за лидерами тянутся молодые. После того что случилось в Казани, у нас вчера было небольшое собрание с ребятами, как с лидерами, так и с молодыми ребятами поговорили. Донесли, что важно сегодня было сыграть одним коллективом, друг за друга», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 10 января 2025
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