Тренер «Нефтехимика» оценил шансы своей команды в борьбе за плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, может ли нижнекамская команда побороться за место в плей-офф. «Нефтехимик» проиграл «Салавату» со счётом 4:7.

«Отлично начали, повели в счёте. Потом случилась потеря концентрации, позиционные провалы привели к тому, что пропустили быстрые голы. Это был ключевой момент, Уфа окрылилась, побежала, здорово сыграли легионеры, забили важные для них голы. Встрепенулись в концовке, но было уже поздно. Нужно было играть так, как в третьем периоде, весь матч. Когда пропускаем с пятака – это работа защитников, их задача подчищать пятак. Когда соперник выходит «один в ноль» – это позиционная ошибка. Увлекаешься атаками, бывает такое.

Ярослав Озолин постоянно в команде, в обойме. Надеемся, что будет играть, сегодня достойно показал себя. Борьба за плей-офф? Как ситуация развернётся, никто не знает. Впереди ряд матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Мы понимаем важность этих встреч и готовимся к этим играм», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сейчас нижнекамцы на 10-й строчке турнирной таблицы, у них 39 очков, у «Сибири», находящейся на восьмом месте, 40 очков.