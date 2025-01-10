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Тренер «Нефтехимика» оценил шансы своей команды в борьбе за плей-офф

Тренер «Нефтехимика» оценил шансы своей команды в борьбе за плей-офф
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, может ли нижнекамская команда побороться за место в плей-офф. «Нефтехимик» проиграл «Салавату» со счётом 4:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 7
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Точилкин (Хоружев, Лещенко) – 07:05 (5x4)     2:0 Барбер (Белозёров) – 08:24 (5x5)     2:1 Уилсон (Ливо, Хафизуллин) – 10:37 (5x5)     2:2 Уилсон (Ливо, Василевский) – 17:38 (5x5)     2:3 Хмелевски (Науменков) – 17:56 (5x5)     3:3 Капустин (Сериков) – 22:26 (5x5)     3:4 Ливо (Тодд) – 28:11 (5x5)     3:5 Ян (Хмелевски, Науменков) – 28:51 (5x5)     3:6 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 34:21 (5x4)     4:6 Хоружев (Сериков, Белозёров) – 53:04 (5x5)     4:7 Ливо (Ефремов) – 58:58 (5x5)    

«Отлично начали, повели в счёте. Потом случилась потеря концентрации, позиционные провалы привели к тому, что пропустили быстрые голы. Это был ключевой момент, Уфа окрылилась, побежала, здорово сыграли легионеры, забили важные для них голы. Встрепенулись в концовке, но было уже поздно. Нужно было играть так, как в третьем периоде, весь матч. Когда пропускаем с пятака – это работа защитников, их задача подчищать пятак. Когда соперник выходит «один в ноль» – это позиционная ошибка. Увлекаешься атаками, бывает такое.

Ярослав Озолин постоянно в команде, в обойме. Надеемся, что будет играть, сегодня достойно показал себя. Борьба за плей-офф? Как ситуация развернётся, никто не знает. Впереди ряд матчей с прямыми конкурентами по турнирной таблице. Мы понимаем важность этих встреч и готовимся к этим играм», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сейчас нижнекамцы на 10-й строчке турнирной таблицы, у них 39 очков, у «Сибири», находящейся на восьмом месте, 40 очков.

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