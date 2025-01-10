«Гордиться тут нечем». «Куньлунь» — о сухой победе над ЦСКА

В «Куньлунь Ред Стар» отреагировали на сухую победу над ЦСКА со счётом 3:0 и шестой выигрыш подряд, позволивший побить клубный рекорд.

«Гордиться тут нечем, давно пора было так играть. Работаем дальше», — написала пресс-служба «Куньлуня» в официальном телеграм-канале клуба.

Предыдущее лучшее достижение (пять побед) было установлено в сезоне-2019/2020.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. Пекинцы в шаге от зоны плей-офф, они отстают от «Торпедо» на четыре очка.

ЦСКА, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд после 11-матчевой серии побед.