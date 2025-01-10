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«Гордиться тут нечем». «Куньлунь» — о сухой победе над ЦСКА

«Гордиться тут нечем». «Куньлунь» — о сухой победе над ЦСКА
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В «Куньлунь Ред Стар» отреагировали на сухую победу над ЦСКА со счётом 3:0 и шестой выигрыш подряд, позволивший побить клубный рекорд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Фу (Фу) – 11:56 (5x5)     2:0 Фу (Фу, Паутов) – 23:20 (5x5)     3:0 Граовац (Шаров) – 59:04 (en)    

«Гордиться тут нечем, давно пора было так играть. Работаем дальше», — написала пресс-служба «Куньлуня» в официальном телеграм-канале клуба.

Предыдущее лучшее достижение (пять побед) было установлено в сезоне-2019/2020.

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 42 очка за 43 матча. Пекинцы в шаге от зоны плей-офф, они отстают от «Торпедо» на четыре очка.

ЦСКА, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд после 11-матчевой серии побед.

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