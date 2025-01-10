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Форвард «Эдмонтона» перенёс операцию на колене

Форвард «Эдмонтона» перенёс операцию на колене
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн перенёс операцию на колене.

«Эвандер Кейн успешно перенёс операцию на колене в четверг в Эдмонтоне. Ожидается, что ему потребуется от четырёх до восьми недель на восстановление.

Хотя эта процедура не связана с его операцией на брюшной полости, которая состоится в сентябре, она потребует от него приостановки текущего графика реабилитации для восстановления после операции, которая состоится в четверг.

Его реабилитация продолжится в Эдмонтоне под наблюдением медицинского персонала клуба», — сообщила пресс-служба «Эдмонтона».

Напомним, Кейн в прошлом сезоне набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) очками в 20 играх.

В текущем сезоне хоккеист ещё не сыграл ни одного матча из-за длительного периода реабилитации.

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