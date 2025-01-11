Александр Овечкин вышел на чистое 30-е место по матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своей площадке «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 1:1.

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1452-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на чистое 30-е место по матчам в лиге, обойдя Теему Селянне. Рекордсменом является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.

В текущем сезоне Овечкин впечатлил результативностью с самого начала регулярного чемпионата. К концу 2024 года ему удалось забить 19 голов, если учитывать травму (перелом малоберцовой кости), из-за которой суперфорвард выбыл на 16 матчей.