Александр Овечкин вышел на чистое 30-е место по матчам в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своей площадке «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 1:1.
В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1452-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на чистое 30-е место по матчам в лиге, обойдя Теему Селянне. Рекордсменом является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.
В текущем сезоне Овечкин впечатлил результативностью с самого начала регулярного чемпионата. К концу 2024 года ему удалось забить 19 голов, если учитывать травму (перелом малоберцовой кости), из-за которой суперфорвард выбыл на 16 матчей.
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