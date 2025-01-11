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Александр Овечкин вышел на чистое 30-е место по матчам в НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 30-е место по матчам в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своей площадке «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp)     1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56     1:2 Андерсон – 33:22 (sh)     2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54    

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1452-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на чистое 30-е место по матчам в лиге, обойдя Теему Селянне. Рекордсменом является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.

В текущем сезоне Овечкин впечатлил результативностью с самого начала регулярного чемпионата. К концу 2024 года ему удалось забить 19 голов, если учитывать травму (перелом малоберцовой кости), из-за которой суперфорвард выбыл на 16 матчей.

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