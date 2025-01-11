Гол Свечникова и передача Орлова принесли «Каролине» победу над «Ванкувером»

В ночь с 10 на 11 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 2:0.

В составе «Харрикейнз» результативными действиями отметились российские хоккеисты: защитник Дмитрий Орлов выполнил голевую передачу при первой шайбе «Каролины» на 15-й минуте, нападающий Андрей Свечников сам отметился голом на 22-й минуте.

Хозяева льда одержали третью победу в четырёх последних матчах и поднялись на третье место в Восточной конференции. «Ванкувер» потерпел четвёртое поражение подряд.