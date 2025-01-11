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Детройт Ред Уингз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 11 января 2025, счет 5:3, НХЛ 2024-2025

Ассист Михеева не помог «Чикаго» набрать очки в матче с «Детройтом»
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В ночь с 10 на 11 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дебринкэт (Кейн, Холл) – 04:26     1:1 Донато (Бедард, Михеев) – 10:56     2:1 Рэймонд (Дебринкэт, Кейн) – 20:41 (pp)     3:1 Копп (Густафссон, Кейн) – 45:00     4:1 Юханссон (Рэймонд, Каспер) – 47:07     4:2 Терявяйнен (Аллан, Дак) – 50:16     4:3 Терявяйнен – 57:06     5:3 Каспер (Эдвинссон) – 58:21    

В составе гостей результативной передачей на 11-й минуте игры отметился российский нападающий Илья Михеев.

«Детройт» одержал пятую победу подряд и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче. Для аутсайдера Запада «Чикаго» это поражение стало седьмым в девяти последних матчах.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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