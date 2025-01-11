Ассист Михеева не помог «Чикаго» набрать очки в матче с «Детройтом»
Поделиться
В ночь с 10 на 11 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дебринкэт (Кейн, Холл) – 04:26 1:1 Донато (Бедард, Михеев) – 10:56 2:1 Рэймонд (Дебринкэт, Кейн) – 20:41 (pp) 3:1 Копп (Густафссон, Кейн) – 45:00 4:1 Юханссон (Рэймонд, Каспер) – 47:07 4:2 Терявяйнен (Аллан, Дак) – 50:16 4:3 Терявяйнен – 57:06 5:3 Каспер (Эдвинссон) – 58:21
В составе гостей результативной передачей на 11-й минуте игры отметился российский нападающий Илья Михеев.
«Детройт» одержал пятую победу подряд и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче. Для аутсайдера Запада «Чикаго» это поражение стало седьмым в девяти последних матчах.
Комментарии
- 11 января 2025
-
06:33
-
06:00
-
05:40
-
05:38
-
05:30
-
04:27
-
01:43
- 10 января 2025
-
23:49
-
23:18
-
22:57
-
22:53
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:12
-
20:26
-
20:06
-
19:36
-
19:01
-
18:28
-
18:03
-
17:23
-
17:08
-
16:35
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
14:38