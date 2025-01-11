Ассист Михеева не помог «Чикаго» набрать очки в матче с «Детройтом»

В ночь с 10 на 11 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

В составе гостей результативной передачей на 11-й минуте игры отметился российский нападающий Илья Михеев.

«Детройт» одержал пятую победу подряд и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче. Для аутсайдера Запада «Чикаго» это поражение стало седьмым в девяти последних матчах.