«Вашингтон» потерпел поражение от «Монреаля» в матче НХЛ, выигрывая по ходу встречи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе хозяев в этом матче голами отметились Джейкоб Чикран, открывший счёт во встрече, и Ларс Эллер. У гостей сегодня забивали Коул Кофилд и Джош Андерсон. Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 2:2. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Монреаля». Победный гол на счету Ника Судзуки.
Александр Овечкин результативными действиями не отличился, завершив матч с показателем полезности «-1».
После сегодняшнего матча «Кэпиталз» остались лидерами Востока с 59 очками, «Монреаль» идёт с 43 баллами на 10-м месте.
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