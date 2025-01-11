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«Вашингтон» потерпел поражение от «Монреаля» в матче НХЛ, выигрывая по ходу встречи

«Вашингтон» потерпел поражение от «Монреаля» в матче НХЛ, выигрывая по ходу встречи
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp)     1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56     1:2 Андерсон – 33:22 (sh)     2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54     2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15    

В составе хозяев в этом матче голами отметились Джейкоб Чикран, открывший счёт во встрече, и Ларс Эллер. У гостей сегодня забивали Коул Кофилд и Джош Андерсон. Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 2:2. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Монреаля». Победный гол на счету Ника Судзуки.

Александр Овечкин результативными действиями не отличился, завершив матч с показателем полезности «-1».

После сегодняшнего матча «Кэпиталз» остались лидерами Востока с 59 очками, «Монреаль» идёт с 43 баллами на 10-м месте.

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