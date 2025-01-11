«Вашингтон» потерпел поражение от «Монреаля» в матче НХЛ, выигрывая по ходу встречи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев в этом матче голами отметились Джейкоб Чикран, открывший счёт во встрече, и Ларс Эллер. У гостей сегодня забивали Коул Кофилд и Джош Андерсон. Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 2:2. В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Монреаля». Победный гол на счету Ника Судзуки.

Александр Овечкин результативными действиями не отличился, завершив матч с показателем полезности «-1».

После сегодняшнего матча «Кэпиталз» остались лидерами Востока с 59 очками, «Монреаль» идёт с 43 баллами на 10-м месте.