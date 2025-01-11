Александр Овечкин не смог забить в третьем матче НХЛ подряд
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Звёздный форвард «столичных» Александр Овечкин результативными действиями отличиться не сумел.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp) 1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56 1:2 Андерсон – 33:22 (sh) 2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54 2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15
Для российского нападающего этот матч стал третьим кряду в НХЛ, в котором он не смог забить гол. До этого Овечкин не сумел отличиться шайбой в матчах с «Ванкувером» и «Баффало».
Всего в текущем сезоне НХЛ в активе Овечкина 19 голов и 11 результативных передач в 26 матчах за клуб.
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2025
-
06:33
-
06:00
-
05:40
-
05:38
-
05:30
-
04:27
-
01:43
- 10 января 2025
-
23:49
-
23:18
-
22:57
-
22:53
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
21:56
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:12
-
20:26
-
20:06
-
19:36
-
19:01
-
18:28
-
18:03
-
17:23
-
17:08
-
16:35
-
15:50
-
15:36
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
14:38