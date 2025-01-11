Александр Овечкин не смог забить в третьем матче НХЛ подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Звёздный форвард «столичных» Александр Овечкин результативными действиями отличиться не сумел.

Для российского нападающего этот матч стал третьим кряду в НХЛ, в котором он не смог забить гол. До этого Овечкин не сумел отличиться шайбой в матчах с «Ванкувером» и «Баффало».

Всего в текущем сезоне НХЛ в активе Овечкина 19 голов и 11 результативных передач в 26 матчах за клуб.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси