Видео: Александр Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. По ходу встречи произошёл занимательный эпизод с участием российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина.

Во второй половине второго периода Овечкин броском выбил лезвие из конька канадского защитника «Монреаля» Александра Каррье. После случившегося Каррье не смог самостоятельно выкатиться со льда, он присел на колени и партнёры толчками выкатили его к бортику.

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Напомним, Овечкин не сумел отличиться сегодня результативными действиями, Для российского нападающего этот матч стал третьим кряду в НХЛ, в котором он не смог забить гол.

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