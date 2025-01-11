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Видео: Александр Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля»

Видео: Александр Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля»
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Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. По ходу встречи произошёл занимательный эпизод с участием российского форварда и капитана «столичных» Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp)     1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56     1:2 Андерсон – 33:22 (sh)     2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54     2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15    

Во второй половине второго периода Овечкин броском выбил лезвие из конька канадского защитника «Монреаля» Александра Каррье. После случившегося Каррье не смог самостоятельно выкатиться со льда, он присел на колени и партнёры толчками выкатили его к бортику.

ВИДЕО

Напомним, Овечкин не сумел отличиться сегодня результативными действиями, Для российского нападающего этот матч стал третьим кряду в НХЛ, в котором он не смог забить гол.

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

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