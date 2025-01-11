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«Некоторым нужно вернуть форму». Карбери отреагировал на поражение «Вашингтона»

«Некоторым нужно вернуть форму». Карбери отреагировал на поражение «Вашингтона»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своего клуба в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp)     1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56     1:2 Андерсон – 33:22 (sh)     2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54     2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15    

«Что касается игры: первая часть – нормально, вторая – совсем не хорошо, третья – нормально. Мы смогли сравнять счёт и перевести матч в овертайм, но в целом у нас продолжались проблемы. Есть конечно и положительные моменты. Мы всё равно набираем очки. Каждый раз, когда ты набираешь очки в этой лиге, это положительный момент. Это действительно очень трудно – набирать очки, особенно когда ты играешь так, как мы сейчас.

Но, как я говорил на прошлой неделе, наступает момент, когда игра становится борьбой, и нам нужно вновь вдохновить некоторых игроков. Некоторым нужно вернуть форму, чтобы они начали показывать свою лучшую игру. Потому что когда это затягивается, это не просто трёхматчевый спад, где ты просто не выглядишь хорошо несколько игр подряд. Это превращается в 10-12-14 плохих матчей для игроков, и это уже большая часть сезона. Нужно быть осторожными, и, опять же, нам нужно это исправить», — сказал Карбери после матча.

Напомним, в следующей встрече «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом» в гостях. Игра начнётся завтра, 12 января в 4:00 мск.

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