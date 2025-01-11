Капризов не поехал с «Миннесотой» на выездную серию с «Сан-Хосе» и «Вегасом» — Смит

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не поехал с командой на выездную серию игр с «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс», сообщает обозреватель Джо Смит в соцсетях.

Источник также сообщает, что «дикари» не взяли с собой защитников Юнаса Брудина и Брока Фэйбера.

Напомним, сейчас Капризов травмирован и пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе» 12 января, с «Вегасом» — 13 января. «Уайлд» занимают третье место Западной конференции НХЛ, в их активе 56 очков.

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