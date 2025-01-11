НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 января

Сегодня, 11 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 59 очков после 42 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Вегас Голден Найтс» с 59 очками после 41 матча.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.