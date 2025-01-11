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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 января
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Сегодня, 11 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp)     1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56     1:2 Андерсон – 33:22 (sh)     2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54     2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дебринкэт (Кейн, Холл) – 04:26     1:1 Донато (Бедард, Михеев) – 10:56     2:1 Рэймонд (Дебринкэт, Кейн) – 20:41 (pp)     3:1 Копп (Густафссон, Кейн) – 45:00     4:1 Юханссон (Рэймонд, Каспер) – 47:07     4:2 Терявяйнен (Аллан, Дак) – 50:16     4:3 Терявяйнен – 57:06     5:3 Каспер (Эдвинссон) – 58:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Стаал (Орлов) – 14:41     2:0 Свечников (Стаал) – 21:37    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тюркотт (Кемпе, Муврар) – 24:39     1:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 50:22 (pp)     1:2 Кемпе (Кларк, Копитар) – 61:14    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Сеси) – 00:58     1:1 Шмальц (Келлер, Десимоне) – 25:57     2:1 Хэйтон (Бьюгстад, Мяяття) – 58:28    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 59 очков после 42 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Вегас Голден Найтс» с 59 очками после 41 матча.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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