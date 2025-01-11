НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 января
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Сегодня, 11 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Чикран – 02:56 (pp) 1:1 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 24:56 1:2 Андерсон – 33:22 (sh) 2:2 Эллер (Фрэнк, Рэддиш) – 41:54 2:3 Судзуки (Кофилд, Хатсон) – 61:15
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Дебринкэт (Кейн, Холл) – 04:26 1:1 Донато (Бедард, Михеев) – 10:56 2:1 Рэймонд (Дебринкэт, Кейн) – 20:41 (pp) 3:1 Копп (Густафссон, Кейн) – 45:00 4:1 Юханссон (Рэймонд, Каспер) – 47:07 4:2 Терявяйнен (Аллан, Дак) – 50:16 4:3 Терявяйнен – 57:06 5:3 Каспер (Эдвинссон) – 58:21
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Стаал (Орлов) – 14:41 2:0 Свечников (Стаал) – 21:37
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тюркотт (Кемпе, Муврар) – 24:39 1:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 50:22 (pp) 1:2 Кемпе (Кларк, Копитар) – 61:14
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Сеси) – 00:58 1:1 Шмальц (Келлер, Десимоне) – 25:57 2:1 Хэйтон (Бьюгстад, Мяяття) – 58:28
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 59 очков после 42 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Вегас Голден Найтс» с 59 очками после 41 матча.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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