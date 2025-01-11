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ESPN оценил игру «Вашингтона» после половины сезона-2024/2025

ESPN оценил игру «Вашингтона» после половины сезона-2024/2025
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Журналисты в статье на сайте ESPN оценили игру «Вашингтон Кэпиталз» после половины сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги.

«Сезон-2024/2025 должен был быть полностью посвящён погоне Алекса Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству забитых голов. Кто-то забыл сказать об этом «Вашингтону», который находится на вершине турнирной таблицы Восточной конференции, значительно опережая их ожидаемый темп по общему количеству очков», — сказано в статье.

Напомним, столичный клуб провёл 42 игры, в которых набрал 59 очков. Подопечные Спенсера Карбери находятся на первом месте в таблице Восточной конференции.

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