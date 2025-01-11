Радулов извинился перед Мальцевым за удар в голову в игре «Локомотив» — «Спартак»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о столкновении с форвардом «Локомотива» Александром Радуловым, в котором игрок красно-белых получил повреждение после удара в голову от хоккеиста железнодорожников. Мальцев на некоторое время покинул площадку. Форвард «Локомотива» получил малый штраф.

«Неприятно было, немного встряхнуло голову. Надо было прийти в себя, вроде потом подутихло. Поначалу состояние было не очень, потом проверился у врача, всё было нормально. Радулов потом извинился», — приводит слова Мальцева ТАСС.

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Отметим, что «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 5:4.