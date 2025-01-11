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Радулов извинился перед Мальцевым за удар в голову в игре «Локомотив» — «Спартак»

Радулов извинился перед Мальцевым за удар в голову в игре «Локомотив» — «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о столкновении с форвардом «Локомотива» Александром Радуловым, в котором игрок красно-белых получил повреждение после удара в голову от хоккеиста железнодорожников. Мальцев на некоторое время покинул площадку. Форвард «Локомотива» получил малый штраф.

«Неприятно было, немного встряхнуло голову. Надо было прийти в себя, вроде потом подутихло. Поначалу состояние было не очень, потом проверился у врача, всё было нормально. Радулов потом извинился», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5)     2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5)     2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5)     3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5)     4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5)     4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5)     5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5)     5:3 Рубцов – 40:08 (5x4)     5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)    
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