«Динамо» М — СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 11 января, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Московское «Динамо» с 55 очками в активе после 43 проведённых игр находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА находится на шестом месте в таблице Запада, имея в активе 54 балла.
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