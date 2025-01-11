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Динамо М — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Динамо М — СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

«Динамо» М — СКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
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Сегодня, 11 января, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» – СКА 11 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Московское «Динамо» с 55 очками в активе после 43 проведённых игр находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА находится на шестом месте в таблице Запада, имея в активе 54 балла.

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