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Холодилин: североамериканский стиль Ги Буше знаком «Авангарду» по временам Боба Хартли

Холодилин: североамериканский стиль Ги Буше знаком «Авангарду» по временам Боба Хартли
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Нападающий «Авангарда» Никита Холодилин рассказал о работе с новым тренерским штабом клуба во главе с Ги Буше.

— Что изменилось в «Авангарде» с приходом канадских тренеров?
— Стали играть более агрессивно. Ги Буше и его помощники требуют начинать атаку с места отбора шайбы, по прямой, без лишних раскатов, с силовым давлением.

— Новый стиль стал сюрпризом?
— По-моему, все наши хоккеисты были к этому готовы. Это североамериканский стиль, который нам знаком по временам Боба Хартли. Мне тоже удалось застать ту систему, так что догадывался, куда всё пойдёт. Но у системы Буше есть свои отличия. На мой взгляд, это более атакующая модель. Но все детали нет смысла раскрывать в прессе, они должны остаться в раздевалке, — цитирует Холодилина Russia-Hockey.

«Авангард» после 43 матчей занимает седьмое место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги.

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