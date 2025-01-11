«Ванкувер» не смог вылететь из Каролины из-за снежного шторма
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«Ванкувер Кэнакс» после встречи с «Каролиной Харрикейнз» не смог вылететь из Северной Каролины из-за снежного шторма, сообщает издание The Province.
Отмечается, что команда попробует совершить двухчасовой перелёт в Торонто на игру с «Мэйпл Лифс» в субботу по американскому времени. Сейчас в Северной Каролине бушует снежный шторм, из-за которого отменены многие рейсы.
Напомним, в ночь с 10 на 11 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Стаал (Орлов) – 14:41 2:0 Свечников (Стаал) – 21:37
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