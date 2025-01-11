«Ванкувер» не смог вылететь из Каролины из-за снежного шторма

«Ванкувер Кэнакс» после встречи с «Каролиной Харрикейнз» не смог вылететь из Северной Каролины из-за снежного шторма, сообщает издание The Province.

Отмечается, что команда попробует совершить двухчасовой перелёт в Торонто на игру с «Мэйпл Лифс» в субботу по американскому времени. Сейчас в Северной Каролине бушует снежный шторм, из-за которого отменены многие рейсы.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 2:0.