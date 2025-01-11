«Злее будут в плей-офф». Дементьев — о нестабильной игре СКА в сезоне

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, в последней встрече подопечные Романа Ротенберга разгромно проиграли «Спартаку» — 0:5.

«Злее будут в плей-офф. Состав очень сильный. Команда умеет собираться и показывать хорошую игру. Нельзя ориентироваться на один-два результата в регулярке перед плей-офф. Здесь на чьей стороне будет психологическое преимущество. То, что у питерской команды потенциал сумасшедший, это понятно всем», — цитирует Дементьева Vprognoze.