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«Злее будут в плей-офф». Дементьев — о нестабильной игре СКА в сезоне

«Злее будут в плей-офф». Дементьев — о нестабильной игре СКА в сезоне
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Напомним, в последней встрече подопечные Романа Ротенберга разгромно проиграли «Спартаку» — 0:5.

«Злее будут в плей-офф. Состав очень сильный. Команда умеет собираться и показывать хорошую игру. Нельзя ориентироваться на один-два результата в регулярке перед плей-офф. Здесь на чьей стороне будет психологическое преимущество. То, что у питерской команды потенциал сумасшедший, это понятно всем», — цитирует Дементьева Vprognoze.

Матч «Динамо» – СКА 11 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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