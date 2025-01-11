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Защитник «Сибири» Мёрфи рассказал про отличия европейского хоккея от североамериканского

Защитник «Сибири» Мёрфи рассказал про отличия европейского хоккея от североамериканского
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Канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи ответил на вопрос про отличия европейского хоккея от североамериканского.

— Как бы вы сравнили европейский хоккей с североамериканским?
— Это совсем другой стиль. В КХЛ больше внимания уделяется обороне и игре в нейтральной зоне. Здесь не так много голов при игре «5х5», как в Северной Америке, где команды предпочитают постоянное давление. Так что да, разница есть, — приводит слова Мёрфи DKNews.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 40 очков за 42 игры. В следующей встрече новосибирский клуб сыграет с «Нефтехимиком» 13 января.

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