Защитник «Сибири» Мёрфи рассказал про отличия европейского хоккея от североамериканского

Канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи ответил на вопрос про отличия европейского хоккея от североамериканского.

— Как бы вы сравнили европейский хоккей с североамериканским?

— Это совсем другой стиль. В КХЛ больше внимания уделяется обороне и игре в нейтральной зоне. Здесь не так много голов при игре «5х5», как в Северной Америке, где команды предпочитают постоянное давление. Так что да, разница есть, — приводит слова Мёрфи DKNews.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 40 очков за 42 игры. В следующей встрече новосибирский клуб сыграет с «Нефтехимиком» 13 января.