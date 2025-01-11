«Ошибок не было — «Спартак» вообще не играл». Жамнов — о поражении от «Локомотива»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение во встрече с «Локомотивом» (4:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5) 2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5) 2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5) 3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5) 4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5) 4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5) 5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5) 5:3 Рубцов – 40:08 (5x4) 5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)
«Начали «замечательно», многие игроки «остались в Питере». С таким соперником нельзя начинать так игру, от этого результат. Единственное, радует, что бились до конца. Ошибок не было — команда вообще не играла, проиграла движение, борьбу. Вратаря [Артёма Загидулина] поменяли, чтобы больше встряхнуть команду, — на растерзание оставили пятачок. Не имеем права начинать так играть против топовой команды.
Больше половины игроков не были готовы к матчу с «Локомотивом». Ясно, что с таким клубом надо быть готовым к борьбе, катанию и выполнять тренерское задание. У нас этого в первом периоде не было вообще», — цитирует Жамнова ТАСС.
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