«Ошибок не было — «Спартак» вообще не играл». Жамнов — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение во встрече с «Локомотивом» (4:5).

«Начали «замечательно», многие игроки «остались в Питере». С таким соперником нельзя начинать так игру, от этого результат. Единственное, радует, что бились до конца. Ошибок не было — команда вообще не играла, проиграла движение, борьбу. Вратаря [Артёма Загидулина] поменяли, чтобы больше встряхнуть команду, — на растерзание оставили пятачок. Не имеем права начинать так играть против топовой команды.

Больше половины игроков не были готовы к матчу с «Локомотивом». Ясно, что с таким клубом надо быть готовым к борьбе, катанию и выполнять тренерское задание. У нас этого в первом периоде не было вообще», — цитирует Жамнова ТАСС.