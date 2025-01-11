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Металлург — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 11 января, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе « Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Металлург» провёл 43 матча и расположился на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей.

Это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Трактор» крупно обыграл «Металлург» со счётом 4:0.

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