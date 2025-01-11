«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 11 января, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе « Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
На данный момент «Металлург» провёл 43 матча и расположился на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей.
Это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Трактор» крупно обыграл «Металлург» со счётом 4:0.