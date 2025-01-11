«Металлург» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 11 января, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе « Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Металлург» провёл 43 матча и расположился на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей.

Это будет вторая встреча команд в сезоне. В первой игре «Трактор» крупно обыграл «Металлург» со счётом 4:0.