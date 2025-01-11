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Никитин: травма Исаева — неприятный момент, она должна мобилизовать, сплотить «Локомотив»

Никитин: травма Исаева — неприятный момент, она должна мобилизовать, сплотить «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог победного матча со «Спартаком» (5:4) и высказался о травме голкипера клуба Даниила Исаева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 03:13 (5x5)     2:0 Никулин (А. Радулов, Иванов) – 10:26 (5x5)     2:1 Рубцов (Пашин, Королёв) – 11:42 (5x5)     3:1 Черепанов (Шалунов, Каюмов) – 12:03 (5x5)     4:1 Бут (Елесин, Паник) – 13:22 (5x5)     4:2 Пашин (Рубцов, Галимов) – 21:56 (5x5)     5:2 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 28:31 (5x5)     5:3 Рубцов – 40:08 (5x4)     5:4 Локтионов (Голдобин) – 40:20 (5x5)    

«Выиграли. Единственное, травма Исаева – это неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить. Что с Исаевым? Он уехал на обследование. Надеемся, что будет по минимуму.

Нервный третий период? И соперник постарался, и мы ошибались. Нужно отдать должное «Спартаку». Мы создали предпосылки для этого, а соперник воспользовался. Хорошая команда должна в любой ситуации находить хладнокровие. Не то чтобы мы специально не стали брать тайм-аут. Здесь нужно самим проходить через такие ситуации. Хорошо, что нашлись ребята, которые смогли перевести игру к воротам соперника. Но от всего ты застраховаться не можешь, да и не нужно. Команда должна быть самоуправляемая. Мы не снимаем с себя ответственности, но на льду решения принимают ребята», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

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