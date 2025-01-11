Никитин: травма Исаева — неприятный момент, она должна мобилизовать, сплотить «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог победного матча со «Спартаком» (5:4) и высказался о травме голкипера клуба Даниила Исаева.

«Выиграли. Единственное, травма Исаева – это неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить. Что с Исаевым? Он уехал на обследование. Надеемся, что будет по минимуму.

Нервный третий период? И соперник постарался, и мы ошибались. Нужно отдать должное «Спартаку». Мы создали предпосылки для этого, а соперник воспользовался. Хорошая команда должна в любой ситуации находить хладнокровие. Не то чтобы мы специально не стали брать тайм-аут. Здесь нужно самим проходить через такие ситуации. Хорошо, что нашлись ребята, которые смогли перевести игру к воротам соперника. Но от всего ты застраховаться не можешь, да и не нужно. Команда должна быть самоуправляемая. Мы не снимаем с себя ответственности, но на льду решения принимают ребята», — цитирует Никитина сайт КХЛ.