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Тренерский штаб минского «Динамо» пополнил новый специалист

Тренерский штаб минского «Динамо» пополнил новый специалист
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Владимир Чебатуркин пополнил тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба из столицы Беларуси.

Чебатуркин начал тренерскую карьеру в 2009 году в МХК «Мытищинские Атланты», а в ноябре 2011-го стал главным тренером команды. В КХЛ был ассистентом главного тренера в «Атланте», «Авангарде» и ЦСКА. В 2023 году вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Также в ВХЛ был главным тренером в «Звезде» и ассистентом – в «Юнисоне».

В качестве хоккеиста играл за «Кристалл», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Амур», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Айлендерс». Чебатуркин — серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 1995 года.

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