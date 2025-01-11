Нападающий «Эдмонтона» Подколзин: я удобен для игроков топ-уровня

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о своей игре с хоккеистами топ-уровня.

«Конечно, я доволен тем, как всё вышло. С моим прошлым сезоном получить такой шанс – это супер. Я рад, что тренерский штаб даёт мне играть, что видит меня не только как ролевика, а как нападающего топ-6.

Мне приятны такие слова Филатова (тренер Владимир Филатов сказал: «Это тот игрок, которого лучше иметь в своей команде, чем в чужой». — Прим. «Чемпионата»). Он мне дал дорогу в большой хоккей, брал во все юношеские сборные, мы всегда близко общались и до сих пор на связи. Можно сказать, что он прав, что со мной многим легко играть. Я удобен для игроков топ-уровня: могу и их найти, и передачу тонкую отдать, и отбороться за шайбу, и выиграть единоборство. Вроде бы в защите тоже проблем нет», — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».