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Андрей Назаров назвал ключевую особенность нынешнего регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров назвал ключевую особенность нынешнего регулярного чемпионата КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал о ключевой особенности нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

«Видно, что некоторые команды уже постепенно начинают готовиться к плей-офф, начинаются эксперименты с составами, подключают молодых ребят, которые неплохо себя проявляют. Мы все хвалим грандов, но у нынешнего сезона КХЛ есть ключевая особенность: каждый может обыграть каждого. Это означает, что лига развивается, конкуренция усиливается, хотя и без аутсайдеров, конечно, не обходится. Но они всегда были, есть и будут в любом виде спорта. Надо подумать, как лучше мотивировать эти команды, чтобы они не сходили с дистанции рано.

Мы живём в непростое время, однако и у наших недоброжелателей хватает многочисленных проблем. Недруги пытаются убрать из информационного пространства всё то, что у них происходит, но есть такой анекдот: «Чтобы отвлечь внимание людей от дырки в носке, гость, как бы невзначай, ударил именинницу стулом по голове». У нас свой путь, который мы обязательно пройдём плечом друг к другу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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