Пашков: был свидетелем хамского поведения Недоманского по отношению к советской команде

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о словах экс-нападающего сборной Чехословакии Вацлава Недоманского, который заявил о примитивности русской нации.

«Никак уже на это не реагирую. Давно знаю и видел всё это в разных видах. Удивительно, что он никак не успокоится. На протяжении всей жизни Недоманский выпячивал неприязнь к русским. Я был свидетелем его хамского поведения по отношению к советской команде, но детали раскрывать не хочу.

Думаю, кроме какой-то меркантильной выгоды, у него нет других причин так говорить. Я давно уже дал для себя оценку этому человеку, да и не я один. Многие знают достаточно и имеют мнение про него. Поэтому меня это высказывание не удивляет», — цитирует Пашкова Sport24.