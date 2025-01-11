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Пашков: был свидетелем хамского поведения Недоманского по отношению к советской команде

Пашков: был свидетелем хамского поведения Недоманского по отношению к советской команде
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Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о словах экс-нападающего сборной Чехословакии Вацлава Недоманского, который заявил о примитивности русской нации.

«Никак уже на это не реагирую. Давно знаю и видел всё это в разных видах. Удивительно, что он никак не успокоится. На протяжении всей жизни Недоманский выпячивал неприязнь к русским. Я был свидетелем его хамского поведения по отношению к советской команде, но детали раскрывать не хочу.

Думаю, кроме какой-то меркантильной выгоды, у него нет других причин так говорить. Я давно уже дал для себя оценку этому человеку, да и не я один. Многие знают достаточно и имеют мнение про него. Поэтому меня это высказывание не удивляет», — цитирует Пашкова Sport24.

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