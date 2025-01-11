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В Москве умер Алексей Зайцев — создатель любительской команды «Сталкер»

В Москве умер Алексей Зайцев — создатель любительской команды «Сталкер»
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В Москве умер хоккеист Алексей Зайцев — создатель любительской команды «Сталкер». Об этом сообщает SHOT. 54-летний спортсмен и бизнесмен скончался в минувшую пятницу, 10 января. Причину смерти устанавливают эксперты.

Отмечается, что в юности Зайцев выступал за сборную Москвы, а в составе столичного «Динамо» играл вместе с Павлом Буре — ныне членом зала хоккейной славы. В 2014 году он создал любительскую команду «Сталкер», где выступал на позиции нападающего. Команда стала первым столичным чемпионом «40+» Ночной хоккейной лиги, завоевав Кубок Крутова в сезоне-2016/2017. Команда получила грант 100 млн рублей, на которые под руководством Зайцева построили ледовую арену «Сталкер» в столичном районе Куркино.

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